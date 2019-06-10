الدبور – قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، إن آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى “عاصفة مدارية”.

و أطلق عليها اسم “فايو” وسرعة الرياح السطحية حول المركز (35-50 عقدة)، ويبعد المركز عن سواحل السلطنة حوالي 1480 كم.

ويتجه شمال إلى شمال غرب بمحاذاة السواحل الغربية الهندية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان قد أصدرت التقرير رقم (1) عن الحالة الجوية في بحر العرب.

وتشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تشكل منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019م، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز (17 – 27عقدة)، ويتمركز على خط عرض 12.0درجة شمال وخط طول 71.0 درجة شرق ويبعد عن سواحل السلطنة (رأس مدركة) حوالي 1610 كم.

وتوضح خرائط التنبؤات العددية احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي بمحاذاة السواحل الغربية للهند مع احتمال تعمقه إلى منخفض مداري عميق (28 – 33عقدة) خلال الـ24 ساعة القادمة ثم إلى عاصفة مدارية ( 34 – 63 عقدة ) دون وجود أي تأثيرات على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة.