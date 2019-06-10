الدبور – المطربة أحلام هاجمت ولي عهد السعودية في عقر داره وخلال حفلتها الكبيرة في السعودية و التي حضرها جمهور كبير سعودي لأول مره، من ضمن حفلات الترفيه عن الشباب السعودي.

أحلام الإماراتية و المتزوجة من قطري، وتقيم في دولة قطر في قصر مشيد وفي رخاء و أمان، قالت في أحد أغانيها التي خصتها لمهاجمة سمو الأمير أبو منشار بن سلمان و في عقر داره لأول مرة:

قالت : “اللي تسويه انت محدٍ يسويه فعلك يدرس يا محمد دراسة”

وما فعله بن سلمان فعلا لا يقدر أي أحد على فعله، فمن يقدر على إغتيال صحفي من أبناء وطنه ورعيته وفي قنصلية بلاده ويقطعه ويذوب جثته بالنار، ويعتقل فتيات وطنه ويغتصبهن في السجون، ويعتقل كبار الدعاة و الشيوخ ، وفي النهاية يحكم على طفل بالصلب و قطع الرأس لأنه يثير الفتنة.

هذه الأغنية أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث رد عليها بعض النشطاء بالتأكيد على أن أبو منشار “اللي يسويه ماحد يقدر يسويه، بس لا يسوي فيك مثل ما سوى في خاشقجي”

وقالت المغردة القطرية والناشطة الاعلامية “نفود قطر” معلقة على فعلة أحلام..: ” وإن كانت أحلام إماراتية لكنها زوجة مواطن وأبنائها قطريين وترفض أن تغني أغنية وطنية قطرية في أفراح أهل #قطر خوفًا من أن تمنع من دخول #الإمارات و #السعودية أو تعتقل إلا أنها بعد أن تغني لهم تعود إلى #الدوحة وتنام آمنة في منزلها هذه قطر التي يريدون تحريرها!”.

وإن كانت أحلام إماراتية لكنها زوجة مواطن وأبنائها قطريين وترفض أن تغني أغنية وطنية قطرية في أفراح أهل #قطر خوفًا من أن تمنع من دخول #الإمارات و #السعودية أو تعتقل إلا أنها بعد أن تغني لهم تعود إلى #الدوحة وتنام آمنة في منزلها.

هذه قطر التي يريدون تحريرها!

pic.twitter.com/jPIml8FCLn — نفود الدوحة 🌸 🇶🇦 (@nfuodq) June 10, 2019

وهاجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الفنانة أحلام واصفة إياها بـ”الطبالة المرتزقة”، مضيفة :” تقول إحدى الطبالات “المرتزقة” لأهالي قطر “سامحوني لا أستطيع الغناء لقطر في أفراحكم فأنا مجبورة للحفاظ على عائلتي”.

وفي تغريدة لسعها الدبور انتقدت الشيخة مريم غناء أحلام في السعودية قائلة :” الطبالة تغني للسعودية وتصفق في أغانيها “لأفعال” #مبس بعد #حصار_قطر ومع ذلك تنام “آمنة قريرة العين” في #قطر التي تسكن فيها “، وتابعت :” هنا الفرق بين قطر والدول الكرتونية الصغيرة!”.

وسخرت آل ثاني من كلمات أغنية أحلام الموجهة إلى ابن سلمان :” تقول الطبالة في إحدى أغانيها “اللي تسويه انت محدٍ يسويه فعلك يدرس يا محمد دراسة”، مضيفة :” فعلاً صدقتي “محد سواها” سابقة تاريخية أن يقوم حاكم بإصدار أمر بتقطيع جثة صحفي في قنصلية بلاده لمجرد أن لديه رأي يختلف فيه مع أصحاب القرار! أما عاد دراسة أظن تقصدين فيها أنه دخل التاريخ “بسواد وجهه”!