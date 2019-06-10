الدبور – نشر مواطن سعودي فيديو على موق تويتر، وجه فيه نصيحة لولاة الأمر ولي عهد السعودية سمو الأمير أبو منشار، وانتقد هيئة الترفيه و الفجور التي إستحدثها، وكانت بديلا لهية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

وذكر في الفيديو الذي ربما سيتسبب بقطع رأسه وتعذيبه، ولكنه لم يستطع إلا قول الحق كغيره من العلماء و المواطنين الشرفاء وانتهى مصيره إما بالموت أو السجن، ذكر كيف الله أهلك من كان قبلهم.

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وقال أهلكهم كما جاء في القرآن لأنهم لم يتناهوا عن المنكر ولم يأمروا بالمعروف، وهذا هو حال السعودية الجديدة الآن.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور ونترك لكم التعليق.. قبل أن يحذف وقبل أن يتم إعتقال المواطن السعودي الذي لم يتسن للدبور التعرف على شخصيته ولا وظيفته.