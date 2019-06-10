الدبور- لقي شاب مصري من أبناء مدينة دسوق، يدعي محمود الريفي، 28 عامًا، مصرعه غرقًا بمياه الخليج بالساحل الجنوبي لسلطنة عمان أمام مدينة صلالة، أثناء استجمامه خلال إجازة العيد برفقة عدد من زملائه، حيث تعرض للغرق ولم يتم العثور على جثمانه إلا بعد مرور 24 ساعة من غرقه.

وكان الريفي الحاصل على بكالوريوس تجارة، من مواليد مدينة دسوق، قد سافر لسلطنة عمان في 2016 للعمل بإحدى الشركات، ولم يتزوج.

وقال مصدر مقرب من الأسرة: إنه لم يعرف بعد هل سيتم دفن “الريفي” بعمان أم بمصر، نظرًا لانقسام الآراء داخل الأسرة التي يخيم عليها وعلى جميع أقاربه الحزن العميق لوفاته.