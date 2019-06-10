الدبور – تطبيقا للآية القرآنية التي تقول ” وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى” وهو الرجل الذي ذهب لمساعدة ثلاثة رسل أرسلوا لقرية واحدة، ولم يقل هذا ليس عملي، ولماذا أنا، وهذا شغل الرسل.

قام بعض المتطوعين في سلطنة عمان ببادرة خير في إحدى مناطق السلطنة بدون أي توجيه ولا مهمة ولا مقابل مادي.

حيث تم وضع حوالي 20 علبة من ماء الحجم الكبير على طول العقبة بسبب الحراره الشديدة وتعطل بعض المركبات، كما جاء في التغريدة التي لسعها الدبور.

وقالت التغريدة ما نصه:

“للقادمين من عقبة بوشر والى العامرات تم وضع حوالي 20 علبة من ماء الحجم الكبير على طول العقبة بسبب الحراره الشديدة وتعطل بعض المركبات”