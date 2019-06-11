الدبور – أردني هز المجتمع الأردني كله بعد إرتكابه مجزرة بحق طليقته و عائلتها في مدينة إربد في الأردن.

فقد هزت المجتمع الأردني مساء اليوم الثلاثاء جريمة نكراء، حين أقدم شاب أردني على قتل طليقته ووالدتها، طعنا بأداة حادة ”سكين“ واصابة والدها بعدة طعنات في إحدى مناطق محافظة إربد شمال المملكة، بحسب بيان أصدرته مديرية الأمن العام في الأردن.

وقال البيان الأمني إن الجاني فر من مكان الجريمة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بحثت عنه، وتمكنت من تحديد مكان وجوده، وألقت القبض عليه.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجاني قام بارتكاب جريمته إثر خلافات عائلية سابقة مع طليقته وذويها.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة المعنية فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية.