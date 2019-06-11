الدبور- ذكرت قناة “المسيرة” التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي باليمن، فجر اليوم الأربعاء، أن الجماعة نفذت هجوماً بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي.

وقالت القناة: “القوة الصاروخية تستهدف مطار أبها بصاروخ من نوع كروز، وتؤكد إصابة الهدف بدقة”.

وهذه أول مرة تعلن جماعة الحوثي استهداف السعودية بصاروخ “كروز” أمريكي الصنع، ما يطرح تساؤلاً واسعاً حول كيفية وصول هذا السلاح إليهم.

واللافت في صاروخ “كروز” أنه مصمم لحمل رأس حربي تقليدي يزن 450 كيلوغراماً متفجر أو “نووي” لمئات الكيلومترات بدقة عالية، وهو ما جعل كثيرين يشككون برواية الحوثي الذين يمتلكون أسلحة بدائية نوعاً ما.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، في 3 ديسمبر من عام 2017، استهداف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بصاروخ مماثل من نوع كروز، وهو ما نفته الإمارات حينها.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن حتى اليوم إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.