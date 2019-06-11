الدبور – نشر الصحفي اليمني سمير النمري تقريرا على قناة الجزيرة واعاد نشره على صفحته، عن المظاهرات المستمرة في المهرة اليمنية ضد قوات الإجتلال السعودية.

وطالب المتظاهرون برحيل جميع القوات السعودية التي تحتل المهرة، وتطالبها بإزالة جميع الحواجز العسكرية ، حواجز التفتيش المذلة لأبناء المهرة أصحاب البلد، ورفضا لما أسموه سياسة المملكة الإستعمارية

وطالبوا برحيل القوات عن منطقة منفذ صيرفيت الحدودي بين سلطنة عمان و اليمن، وتأتي هذه المظاهرة واحدو من سلسلة مظاهرات و إعتصامات شبه يوميه ضد قوات الإحتلال السعوي.

يذكر أن السعودية تتهم سلطنة عمان بتهريب الأسلحة للحوثين مع إنها تسيطر على نقاط الحدود الفاصلة ولها حواجز عسكرية كثيرة مع الإمارات على طول الخط الفاصل.

وكان المهري قد نشر تغريدة ثانية قال فيها ما نصه كما لسع الدبور: “أهالي #المهرة يلوحون بالقوة لإخراج القوات #السعودية من منفذ صيرفيت الحدودي مع #سلطنة_عمان ، ويمهلونها 72 ساعة لمغادرة المنفذ.”