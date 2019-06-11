الدبور – جيش كبير من الجراد هجم على مدينة الرياض في السعودية، حسب الفيديويهات التي انتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي.

فقد تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود أسراب كبيرة من الجراد في جلاجل بالمجمعة التابعة لمنطقة الرياض والتي تبعد عن العاصمة نحو 200 كيلو متر فقط.

ونشر حساب “طرق الرياض” على “تويتر”، مقطع الفيديو، موضحا أنه تم تصويره فجر الاثنين 8 شوال الموافق 10 يونيو/ حزيران.

من جانبه، أكد المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني لصحيفة “الوطن” السعودية، أن “غزو الأسراب الجديد على المملكة كان ذات كثافة عالية، في مساحات شاسعة ومناطق مختلفة، إذ تم رصد ومكافحة 87 سربا حتى الآن”.

وأضاف الشمراني: “ما نشاهده الآن هو استمرار الغزو وهجرة الجراد من مناطق التكاثر الربيعي إلى مواقع التكاثر الصيفي، والمتابعة مستمرة، إذ استقبلت محافظات جنوب وشمال وغرب الرياض، ومحافظات شمال المنطقة الشرقية، كثيرا من الأسراب التي تجزّأت في مواقع مختلفة، وتم اكتشاف كثير منها ومكافحتها”.

وبين أن “هناك عمليات مكافحة تتم عن طريق أصحاب المشاريع الزراعية بمبيدات خاصة بهم، إضافة إلى أن الوزارة تدعم المزارعين بمبيدات EC المخصصة للجراد الصحراوي، ويتم استخدامها بالسمادات والآلات الزراعية المختلفة”، قائلا: “لا نمانع من المكافحة من المزارعين مع مراعاة معدل الجرعة المسموح بها، إضافة إلى فترة المنع”.