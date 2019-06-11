الدبور – تم ضبط شبكة دعارة منظمة في ظفار سلطنة عمان، تضم ١٢ فتاة في أعمار متفاوتة ما بين ٢٠ عاما و ٣٥ عاما، كما صرحت شرطة عمان السلطانية.

حيث ضبطت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار 12 امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة الدعارة.

وقال مصدر بشرطة عمان السلطانية بأنه تم ضبط المتهمات في إحدى الشقق التي تستخدم لممارسة الدعارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.

وجاري البحث عن بقية الشبكة، حيث يعتقد أن هناك فتيات أكثر يمارسن الدعارة ولكن لم يكن موجودات لحظة إقتحام الشرطة للشقة المشبوهة.

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وكثرت في سلطنة عمان نشاط شبكات الدعارة التي تدخل البلاد بوسائل غير قانونية وعن طريق تأشيرات الخدم و العمالة المنزلية، وينتهي الحال بهن في عمل الدعارة.

ويعتقد أن هناك رجال أعمال كبار وراء هذه الشبكات التي تنشط شرطة عمان السلطانية في محاربتها وإنزال عقوبات مشددة بحق كل من يمارسها، ويتم ترحيل كل من يتورط بها بعد تنفيذ العقوبة مع منعهن من دخول السلطنة.

ةتطالب جهات مختلفة في السلطنة بمحاربة الرأس وليس الذنب، وملاحقة من يغل الفتيات، ومنهم بالعادة غير معروفين حتى للفتيات أنفسهن ويعملون بأسماء مستعارة، وهناك من تعمل بههذه المهنة التي هي أقدم مهنة في التاريخ بدون أي شخص.