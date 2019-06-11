الدبور – ضبط الامن في الكويت مواطن كويتي مع وافدة سورية داخل سيارة يمارسون الفعل الفاضح في الشارع، بعد تلقي بلاغ من حارس عمارة.

وقد أحيل مواطن كويتي و وافدة سورية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بفعل فاضح أبصره حارس عمارة، وأرشد عنهما رجال الأمن.

عمليات وزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغاً من قبل حارس عن حركة غير طبيعية على متن مركبة مشبوهة في مواقف خلف العمارة المكلف بتأمينها في منطقة حولي، وعلى الفور تحركت دورية أمن إلى المكان للتحقق منه.

وقال مصدر أمني «عند وصول الدورية ومعاينة المركبة وجد رجالها على متنها رجلاً وامرأة يمارسان أعمالاً مخلة بالآداب، وعلى الفور تم ضبطهما، وبالتدقيق على بياناتهما، اتضح أنهما مواطن وسورية أحيلا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما».

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