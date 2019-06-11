الدبور – فلسطيني في جريمة مروعة قتل شاب سوري يعمل في أحد المقاهي في لبنان بسبب كوب نسكافيه!

حي تكشفت جريمةٌ مروّعة ذهب ضحيتها الشاب السوري زكريا طه في صيدا (جنوب لبنان) عن خلفياتٍ صادِمة هي التأخر في إحضار طلبية نسكافيه.

وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، فقد أقدم الفلطسيني م. ف. وهو في حال السكر على إطلاق النار على طه، بعد تلاسن بين الضحية وصديقه.

المدعو ح.ح. الذي قام بتسليم نفسه لاحقاً للقوى الأمنية، كاشفاً أن التلاسن حصل على خلفية التأخر في إحضار طلبية في المقهى («اكسبرسو») الذي يعمل فيه الضحية.

وفيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطلبية التي تَسبّبت بمقتل زكريا (برصاصة في الرأس) كانت كوباً من النسكافيه، كان المشتبه فيه بارتكاب الجريمة حتى عصر أمس متوارياً، وهو من أصحاب السوابق.