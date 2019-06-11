الدبور- مع موجة إرتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية في الكويت خلال الأيام الماضية، فقد شهدت الكويت 1522 انقطاعا للكهرباء خلال 5 أيام فقط.

حيث أظهرت إحصائية رسمية، أن مكاتب طوارئ إدارة شبكات التوزيع الكهربائية في الكويت، استقبلت 1522 شكوى تفيد بانقطاع التيار خلال 5 أيام فقط هي عطلة عيد الفطر.

وتعود الانقطاعات المتكررة إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير خلال فصل الصيف.

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وجاءت محافظة “الفروانية” في الصدارة بتلقيها 670 بلاغا، ومحافظة “حولي” 217، و”الأحمدي” 179، ومحافظة “الجهراء” 169، والعاصمة 99 بلاغا، بينما استقبلت إدارة شبكات التوزيع الكهربائية 188 بلاغاً، وفق صحيفة “الرأي” الكويتية.

من جانبه، أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي “خالد الفاضل”، استعداد الوزارة لمواجهة موسم الصيف بإجراء أعمال الصيانة للمحطات، ودخول وحدات توربينية غازية لتوفير الطاقة الى الخدمة.

ويعد معدل استهلاك الكهرباء المنزلية في الكويت الأعلى بين دول العالم، إذ إن متوسط استهلاك البيت الواحد يصل إلى نحو 40.1 ألف كيلواط سنوياً.