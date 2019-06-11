الدبور – اتهمت نائبة رئيس البرلمان الألماني (البندستاغ) “كلوديا روت”، ولي عهد أبوظبي شيطان العرب ” بن زايد”، بالتسبب في أكبر كارثة إنسانية حاليا على ظهر الكوكب، في إشارة إلى الحرب في اليمن.

جاء حديث “كلوديا روت”، بالتزامن مع بداية زيارة لـ”بن زايد”، إلى ألمانيا الثلاثاء، تستمر يومين.

واعتبرت المسؤلة الألمانية، أن ولي عهد أبوظبي، بصفته نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قادر على الوصول إلى إمكانيات مالية وعسكرية ليستخدمها بلا ضمير في دعم حكام مستبدين، ومعادين لحقوق الإنسان، في دول مثل مصر وليبيا والسودان.

وطالبت “كلوديا روت”، الرئيس الألماني “فرانك فالتر-شتاينماير”، بأن “يجد عبارات واضحة وأن يوضح لولي العهد الإماراتي دون لبس، أن ألمانيا وأوروبا، تنتظران تغيرا سياسيا جذريا ونهاية فورية لحرب اليمن”.

وبدأ “بن زايد”، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى ألمانيا، تستمر يومين، يلتقي خلالها “شتاينماير” والمستشارة “أنغيلا ميركل”، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين وممثلي عدد من الشركات الألمانية.

ومن المرجح أن تركز المحادثات بين “بن زايد” و”شتاينماير” على ضرورة تخفيف التوتر في الخليج؛ لأن أي تصعيد في النزاع قد يعني موجة جديدة من اللاجئين إلى أوروبا، بحسب الإذاعة الألمانية.

كما تشمل المباحثات قرار مجلس الأمن الاتحادي الألماني، بتمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، حليفة الإمارات، لمدة 6 أشهر أخرى، على خلفية انتهاكات قوات التحالف العسكري، الذي تقوده البلدان، في حرب اليمن.

وتسبب النزاع في اليمن، بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، التي تقول إن نحو 22 مليون يمني (ثلاثة أرباع عدد السكان) في وضع صعب إذ يحتاجون إلى مساعدة غذائية، وبينهم حوالى 14 مليونا نصفهم من الأطفال يواجهون خطر المجاعة.