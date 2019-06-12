الدبور – بعد 5 سنوات من الحرب على اليمن، وبعد الجملة السعودية الشهيرة إنه خلال ١٤ يوما سنرجع الشرعية ونقضي على الحوثيين، وبعد المجازر التي إرتكبتها السعودية بحق أطفال اليمن وطلاب حفظة القرآن.

تذكر نائب وزير الدفاع السعودي الجديد الأمير خالد بن سلطان أن يواجه الحوثيين بحزم و صرامة هذه المرة.

فلم تكن السعودية خلال الخمس سنوات الماضية تواجه الحوثيين بحزم وصرامة، مع أن الحرب على اليمن إسمها عاصفة الحزم، ومع أن الملك الوالد اسمه ملك الحزم، وسعودية الحزم، و السعودية خط أحمر، وغيرها من الشعارات، إلا أن العاصفة لم تكن بالحزم الذي يهدد به الأمير خالد بن سلمان شقيق الدب الداشر ولي العهد.

وكان الامير ابن الأمير ينتظر صاروخ الحوثي على مطار أبها ليتذكر أن يعامل الحوثيين بحزم في عاصفة الحزم، وقال الأمير خالد، في سلسلة تغريدات له على ”تويتر“، فجر الخميس:

”تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة“.

وأضاف أن ”استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها“.

وعلق الصحفي الفلسطيني من واشنطن على تغريدة الأمير حيث قال كما لسع الدبور ما نصه: “صارلكم ٥ سنوات ما استخدمتم فيها وسائل الردع الحازمة وكنتم تنتظرون صارخ كروز ؟!”

صارلكم ٥ سنوات ما استخدمتم فيها وسائل الردع الحازمة وكنتم تنتظرون صارخ كروز ؟! https://t.co/T61cfFAoxx — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) June 12, 2019

وأكد الأمير خالد أن المملكة ستواجه ”جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر“.

وتابع أن ”وسائل الردع الحازمة سيتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية، وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة“.

وقال إنه ”منذ 40 عامًا والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي“.

وعاد بعد التهديد و الوعيد يستغيث بالمجتمع الدولي ليحميه بصرامه وحزم من الحوثي الذي هدده في بداية التغريدة، و طالب الأمير ”المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين، بالقيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه“.

وفي السياق، توعد سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، ميليشيات الحوثي، بـ“الرد الحازم“ على استهدافها مطار أبها.

وقال آل جابر في سلسلة تغريدات كتبها على تويتر: ”سيكون الردع حازمًا ضد ميليشيات ‎الحوثي المدعومة من ‎ايران في ‎اليمن، وسنقف بصلابه وعزم لا يلين، ضد كل من يمس أمن واستقرار بلادنا الطاهرة“.