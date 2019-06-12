الدبور – عائلة سورية مقيمة في السعودية لأكثر من ٤٠ عاما، تعرضت للإعتقال كلها ووضعت في سجن ترحيل الشميسي منذ أكثر من عام، مازالت حتى اليوم في المعتقل وتناشد ولي عهد السعودية بن سلمان ان يفرج عنها ويسمح لها بالعيش ثانية في جنة السعودية العظمى.

حيث لا ملجأ لهذه العائلة في ظل الظروف التي تعيشها سوريا الأن من حرب مدمرة وقتل و تشريد و إعتقال، وقالت إحدى بنات العائلة أن والدها عاش وخدم السعودية لأكثر من ٤٠ عاما، ولا يعلمون وطن لهم إلا السعودية حيث ولدوا وتعلموا في مدارسها، وقالت أن أبوها مريض وأمها تعاني من السكر.

وقد أعادت صفحة معتقلي الرأي نشر فيديو من العام الماضي للعائلة و هي تناشد المساعدة لكي تعود إلى حياتها الطبيعية ولكي يعود الأطفال إلى مدارسهم وتلقي العلاج المناسب.

حيث قالت صفحة معتقلي الرأي السعودية:

“هذه مناشدة من عائلة من المقيمين في السعودية مكونة من 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال .. وقد تأكد لنا أن العائلة كها لاتزال رهن التوقيف في سجن ترحيل الشميسي منذ شوال 1439 هـ، أي منذ سنة تماماً.”