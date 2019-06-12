الدبور – توفي ثلاث معلمات وافدات من جنسيات عربية مختلفة في الكويت، الأربعاء، بحوادث متفرقة أحدها حادث مروري على أحد الطرق السريعة في البلاد.

وقالت مصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن معلمة مصرية في العقد الثالث من العمر فارقت الحياة، داخل مدرستها المتوسطة التابعة لمنطقة الأحمدي داخل دورة المياه، وقد تم العثور عليها ملقاة على الأرض حيث تم إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

وفي حادثة منفصلة، فقد لقيت معلمة مصرية أخرى مصرعها إثر تعرضها لحادث مروري على الطريق الدائري الخامس أثناء ذهابها إلى مدرستها في منطقة الأحمدي التعليمية للمراقبة في امتحانات الدور الثاني.

أما حالة الوفاة الثالثة فكانت لمعلمة أردنية فارقت الحياة قبيل ذهابها إلى مدرستها التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، حيث لفظت أنفاسها داخل سكن المدرسات بمنطقة الجابرية.

ويعمل في الكويت عدد كبير من المعلمين والمعلمات الوافدين الذين يتم التعاقد معهم بناءً على طلب وزارة التربية لبعض الاختصاصات بالرغم من سياسة ”التكويت“ التي تتبعها السلطات الرسمية نظرًا لوجود نقص في بعض الاختصاصات في البلد الذي يتجاوز فيه عدد الوافدين ضعفي عدد المواطنين.