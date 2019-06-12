الدبور – قال مدير أمن محافظة المهرة اليمنية السابق أن قوات تحالف الفجار تريد خلق فوضى على الحدود مع سلطنة عمان، وهذا هو هدفها منذ بداية الحرب على اليمن.

ولم يكن هدفها قتال الحوثيين، ولا دعم قوات الشرعية كما يروج في الإعلام.

والدليل ما قاله مدير أمن محافظة المهرة السابق اللواء أحمد محمد قحطان، في لقاء له مع الجزيرة مباشر، ونشر مقتطف من اللقاء الإعلامي سمير النمري.

حيث قال أن الأهداف الخفية كانت واضحة عندما أنزلت السعودية، منذ اليوم الأول كمية كبيرة من الأسلحة ووزعتها على مليشيات وقبائل تابعة لها في المحافظة، لخلق نوع من الفوضى و الإقتتال الداخلي، ولم تدعم القوات الشرعية، بل جميعها مليشيات متناحرة.

شاهد الفيديو الذي لسه الدبور من صفحة الصحفي سمير النمري: