الدبور – الجن بطبيعة الحال يشغل بال وتفكير الكثير من الشعب المسلم في العالم العربي، بل يكاد يكون هدفهم في الحياة إما معرفة أسراره أو محاربته، أو يشكل لهم مصدر رزق، وحتى الإغتصاب باسمه من قبل الدجالين.

هذه المرة الجن سيطر على الشعب الأردني بطريقة مختلفة، بعد عرض أولى حلقات مسلسل الجن الذي جنن الكثير من النشطاء عندما شاهدوه.

فبعد بضع ساعات من عرض الحلقة الأولى لمسلسل الفانتازيا العربي ”جن“، أثار انتقادات واسعةً، لاحتوائه على مشاهد وصفت بـ“الخادشة للحياء“.

ومسلسل الفانتازيا العربي ”جن“، هو أول منتج عربي لشركة نتفلكس العالمية، وجرى تصوير مشاهده في المملكة الأردنية، ويشارك فيه فنانون عرب صاعدون.

وأثارت أولى حلقات المسلسل جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي“تويتر“، بسبب الألفاظ والمشاهد ”الخاشدة للحياء“ التي احتواها المسلسل.

وقالت الناشطة علا عليوات في تغريدة لها: ”كتير بضحك كيف الناس بتدافع عن مسلسل أو فيلم إنه ”بمثل الواقع“ وهو في الحقيقة الهدف الأساسي ينجح تجاريًا ويعمل ضجة.. يخلف على تمثيلكو احنا بدون إشي الأهالي بخافوا يودوا اولادهم رحلات“.

كتير بضحك كيف الناس بتدافع عن مسلسل أو فيلم إنه "بمثل الواقع" وهو في الحقيقة الهدف الأساسي ينجح تجاريًا ويعمل ضجة. يخلف على تمثيلكو احنا بدون إشي الأهالي بخافوا يودوا اولادهم رحلات — علا عليوات (@Ola_Eliwat) June 13, 2019

بدوره ، علق الناشط مهند عبر ”تويتر“ قائلًا: ”أنا جد مش قادر استوعب إلي بسمعوا وبحضروا ، أول مرة احس (أشعر) لاحساس الأجانب بس يسمعوا مسبات (شتائم) +18 بلغتهم“.

وقالت ناشطة أردنية تدعى مرح قضاة في تغريدة لها: ”من أول5 دقائق وأنا مصدومة من اللي بحضره والله غير يصير مظاهرات“.

من جهته قال الناشط عبدالله عمر في تغريدة على“تويتر“: ”كنت بعطية صفر بس (لكن) عشان هالجني الطيب اللي بعرف يتكلم عربي ، رفعت التقييم“.

وقال عدي البطاينة في تغريدة على ”تويتر“: ”ما توقعت مسلسل جن يكون بهالقذارة لدرجة بتفوق على GOT من ناحية الألفاظ النابية“

ما توقعت مسلسل جن يكون بهالقذارة لدرجة بتفوق على GOT من ناحية الألفاظ النابية — عُـديّ بـطاينـِة 🇯🇴 (@Odai_Bataineh) June 13, 2019

وردت الهيئة الملكية للأفلام، المسؤولة عن السماح للشركات بتصوير الأفلام داخل الأردن، على الانتقادات قائلة: ”إن مضمون الفيلم ليس من اختصاصها“.

وبيّنت الهيئة على لسان ندى دواني مديرة الإعلام والثقافة لديها: ”أن إنتاج المسلسل تم من شركة عالمية، تعرضه عبر شبكتها التلفزيونية، ضمن اشتراكات خاصة، وبالتالي لا يخضع للرقابة الأردنية“.