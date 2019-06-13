الدبور – أعلنت دولة الكويت اليوم رفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم.

وقال مصدر لـ«الراي» إنه تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوداث.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة في.جي النرويجية نقلا عن متحدث باسم شركة الشحن النرويجية فرنتلاين إن الشركة أكدت أن النار مشتعلة في ناقلتها النفطية فرنت ألتير بعد حادث في خليج عمان.

وأضاف المتحدث إن سفينة قريبة نقلت جميع أفراد طاقم الناقل.

وذكرت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة في وقت سابق إنه جرى «إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن»، كما أشار مصدر إلى أن «النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان».

وأعلنت المصادر «إصابة ناقلة نفط بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة».

وكانت تقارير إعلامية أفادت صباح اليوم عن «استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام في بحر عمان»، مشيرة إلى أن «موانئ ​باكستان​ وسلطنة عمان​ تتلقى نداءات استغاثة من ناقلتي ​النفط​».

وبحسب وكالة “يونيوز” فإن «الناقلتين المستهدفتين هما من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من ​الخليج​»، وان نداءات الاستغاثة تتحدث عن تعرض الناقلتين للاستهداف.

من جهة ثانية، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» إن هيئة السلامة البحرية البريطانية دعت للحذر الشديد بعد الحادث، الذي وصفته بأنه «غير محدد»، في بحر عُمان.

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النفط يصعد بعد تقارير عن الحادث

صعدت أسعار النفط اليوم بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلتي نفط في خليج عمان.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف “تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا”.

ايران أغاثت 44 بحارا إثر الحادثة

من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام إيرانية إن سفنا إيرانية انتشلت 44 بحارا عقب حادث الناقلتين في خليج عمان ونقلتهم إلى مرفأ إيراني.