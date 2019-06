الدبور – نشرت وسائل إعلام أمريكية ردود فعل عائلة ثلاثة طلاب مسلمين من عائلة واحدة لقوا مصرعهم على يد متطرف أمريكي، بعد إطلاق النار عليهم في منزلهم الواقع في ولاية كارولينا بالولايات المتحدة.

وكان تأثر العائلة واضحا لدى سماعها تسجيل القتل، الذي قد يثبت أن القتل كان متعمدا، وبسبب الكراهية.

HEARTBREAKING: Family members react to the video of Deah Barakat being shot after being confronted by Craig Hicks. This is the first time the video was shown and prosecutors say it's the last piece of evidence from Deah. #OurThreeWinners pic.twitter.com/XfiuxuS8Ml

— Spectrum News RDU (@SpecNewsRDU) June 12, 2019