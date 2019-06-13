الدبور – دعارة تحت العمارة هذا ما حصل في الكويت عندما اكتشف حارس العمارة إهتزاز السيارة بشكل غير طبيعي ف[لغ سلطات الأمن، التي سارعت إلى المكان لتكتشف عملية ممارسة جنس كاملة في السيارة تحت العمارة.

وقد أحيل مواطن كويتي و وافدة سورية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بفعل فاضح أبصره حارس عمارة، وأرشد عنهما رجال الأمن.

عمليات وزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغاً من قبل حارس عن حركة غير طبيعية على متن مركبة مشبوهة في مواقف خلف العمارة المكلف بتأمينها في منطقة حولي، وعلى الفور تحركت دورية أمن إلى المكان للتحقق منه.

وقال مصدر أمني «عند وصول الدورية ومعاينة المركبة وجد رجالها على متنها رجلاً وامرأة يمارسان أعمالاً مخلة بالآداب، وعلى الفور تم ضبطهما، وبالتدقيق على بياناتهما، اتضح أنهما مواطن وسورية أحيلا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما».