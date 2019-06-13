الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي إفتتاح أول بار حلال، ملهى ليلي راقص حلال كما وصفه البعض في جدة في السعودية.

وأثار الإعلان عن إفتتاح أول مرقص بار ليلي في جدة الكثير من الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي ضمن رؤية ولي عهد السعودية بن سلمان، لتحرير السعودية من التخلف ومواكبة التطور بالإنحلال و الترفيه.

وعلق الكثير من النشطاء على هاشتاق ديسكو جدة، بالغضب خصوصا أن البار أو المرقص الليلي لا يبعد كثيرا عن مكة المكرمة، وعلق البعض بسخرية حيث قال ناشط حلال كيف يعني الرقص و التمايل بواسطة بيبسي كولا أو ريدبول فقط؟

وقال آخر هذه البداية فقط حسبنا الله ونعم الوكيل.

ةيطهر في الفيديو فتيات بالحجاب أيضا، ربما لإثبات إنه مرقص حلال.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور: