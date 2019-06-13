الدبور – قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارين كبيرين، سُمع دويهما في بحر عُمان قرب ساحل إيران، صباح اليوم الخميس، واستهدفا ناقلتي نفط تعبران المنطقة.

وقالت مصادر بحرية إن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط.

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، عن هيئة السلامة البحرية البريطانية، تأكيد وقوع الحادث، ودعوتها إلى توخي الحذر في المنطقة.

وعزت وكالة ”رويترز“ لاحقا لأربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة، تأكيدها إخلاء الناقلتين، وأن الطاقم آمن.

ونسبت وكالة ”بلومبيرغ“ للأسطول الخامس في الجيش الأمريكي قوله إن الناقلتين تضررتا خلال الحادث، وقال أحد مشغلي الناقلتين إن ما حدث ”هجوم مشتبه به“.

وارتفع سعر خام برنت فور تداول الخبر إلى أكثر من 2%، كما صعد الخام الأمريكي بنحو 1.5%.

و قالت الهيئة البريطانية للسلامة البحرية إنها تحقق في حادث وصفته بـ“الغامض“ وقع صباح اليوم الخميس في بحرعمان، قرب الساحل الإيراني، ما تسبب في ارتفاع سريع في أسعار النفط العالمية.

قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه علم بحادث شحن في بحر عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف المركز ”تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليًا“.

بينما تسائل بعض المراقبين هل هو حادث متعمد لجر سلطنة عمان إلى إتخاذ موقف وتبتعد عن حياديتها، بينما قال المحلل السياسي لقناة سي أن أن في واشنطن ربما يكون بداية إشتعال فتيل الحرب ولا يستبعد تورط الإمارات بالموضوع، لأنها أكثر دولة تسعى لضرب إيران و التخلص منها في المنطقة، و مستعدة لفعل أي شيئ لجر الولايات المتحدة لخوض هذه الحرب عنها.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي النفط في بحر عمان.

وقالت حاملتا النفط العملاقتان المذكورتان إنهما تعرضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.