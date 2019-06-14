الدبور -كما سقطت التفاحة على رأس نيوتن فخرج بنظريات تدرس حتى يومنا هذا، سقطت ورقة على رأس سعودي فحرر بها زوجة مسكينة حبسها زوجها وعذبها وكاد ان يقتلها.

فقد لبّى سعودي نداء استغاثة من مواطنة، لا يعرفها، استجارت بالمارة لتخليصها من سجن زوجها الذي حبس حريتها داخل غرفتها، وأذاقها العذاب أنواعاً، وهددها بالقتل، ولم يترك لها بصيصاً من النور سوى فتحة صغيرة في شباك وجدت فيه طريقاً للحرية، بكتابة أوراق اختصرت فيها مأساتها وأرشدت عن عنوانها… لعل وعسى!

حرية المواطنة جاءت على أيدي الأمنيين، بعد مقاومة أبداها شريك حياتها (السوابق)، بعدما أخذ احتياطاته بأنها لن تبرح السجن، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وعندما وجد عناصر فريق أمني أمام بيته تظاهر بأن زوجته بخير إلا أن إشارة منها كشفت المستور، وأحالته إلى الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، فإن المواطنة المعذبة تفتّق ذهنها عن حيلة بدأت في تنفيذها من خلال كتابة أوراق استغاثة، جاء فيها أنها محبوسة وأنها رهن التعذيب وسردت عنوان مسكنها، حتى لا يتوه أي شخص يقرأ أوراقها المتناثرة والتي تتناثر من مكان إلى آخر، حتى سقطت إحداها على رأس سعودي كان يمر مصادفة، وعندما قرأها ذهب على وجه السرعة إلى الجهات الأمنية، وأبلغ عن الواقعة وزوّد رجال الأمن بالورقة التي سقطت عليه وسط أوراق كثيرة ملقاة في المكان.

الأمنيون أخذوا الموضوع بجدّية وأبلغوا المسؤولين عن الورقة التي تحمل عنوان ونداء استغاثة، فصدرت لهم أوامر بالتوجه إلى العنوان والتأكد من صحة ما جاء فيها، وعليه انطلق الأمنيون إلى الموقع وطرقوا الباب فخرج لهم الزوج وطلبوا منه السماح لهم أن يتأكدوا من سلامة زوجته، فأخبرهم بأنها بخير ونائمة، إلا أنهم أصروا على التحدث معها فقام بإخراجها فأشارت إليهم بعلامة تؤكد أنها ليست بخير، وعندما فهم الأمنيون إشارتها ألقوا القبض على الزوج، وسط مقاومة شديدة منه، وحرروا الزوجة التي قالت لهم إنه هددها بالقتل إن وشت به أمامهم وخشيت أن يرتكب جريمة بحقها، الأمر الذي اضطرها إلى عمل إشارة لهم حتى يخلصوها منه ومن تهديداته.

وأفاد مصدر أمني بأن «رجال الأمن اقتادوا المتهم إلى المخفر المختص، وتبيّن أنه مواطن من أرباب السوابق وحديث الخروج من السجن، وبالتحقيق مع المستغيثة قالت إنها تعرّضت للضرب ولأشد أنواع التعذيب على يد المتهم، كما أنه استولى على كل أموالها، وسبق أن ورّطها بقروض مالية، وتمت إحالتها إلى المستشفى وأحضرت تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بها».

وتابع المصدر أنه «تم إبلاغ وكيل النائب العام بملابسات الواقعة، فأمر بتسجيل جناية (حجز حرية مقترن بتهديد بالقتل)، وتم التحفظ على المتهم، وجارٍ إحالته إلى النيابة العامة للوقوف على ما حصل للزوجة من رعب وتهديد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».