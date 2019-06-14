الدبور – فيديو قصير لوزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي، وتم تجاهله تماما من قبل الإعلام الإماراتي السعودي، لأنه يفند كذبهم وإتهاماتهم المتواصلة للسلطنة بالوقوف مع إيران ضد الخليج تارة، وتارة أخرى بالوقوف مع قطر ضد السعودية ومتارة بدعم الحوثيين.

في الفيديو الذي لسعه الدبور، قال وزير خارجية سلطنة عمان في مؤتمر صحفي بوجود وزير خارجية العراق، مذكرا العراق بوقوف السلطنة مع العراق في الكثير من المواقف.

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وخص بالذكر وقوف السلطنة مع العراق في البصرة في معركة أم السلاسل، عندما أراد الفرس إغلاق شط العرب.

وأضاف هذه في تاريخنا تعني الكثير.

وعلق ناشر الفيديو ما نصه: “وزير خارجية عمان بحضور وزير خارجية حكومة بغداد: ساعدنا العراق في البصرة في حربهم ضد الفرس!! شاهد وجه الوزير العراقي كيف اصبح شاحبا ومخطوف الالوان!!!!”