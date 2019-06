الدبور- مسلسل هروب الفتيات من منشار ولي عهد السعودية مستمر، والمحاولات كما تقول المصادر مستمرة بشكل يومي ولكن قليل منها ينجح ويظهر للإعلام، فقصة رهف لم تكن الأولى وليست أخر قصة هروب من السعودية وطلب لجوء سياسي، رغم أن بن سلمان أدخل الترفيه و الرقص و الحفلات الماجنة حتى البار الحلال إلى المملكة، مما يعني أن الهروب لم يكن بسبب ما يتم تداوله بسبب الخروج عن العادات و الفجور و الحرية بل من الظلم الواقع عليهن.

فقد انضمت شقيقتان جديدتان إلى قائمة السعوديات اللاتي هربن من المملكة في الفترة الأخيرة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لشقيقتين سعوديتين، تطلبان فيه من المنظمات الحقوقية الدولية وناشطي حقوق الإنسان مساعدتهما للوصول إلى أي دولة تحميهما وتمنحهما حياة آمنة، بعد أن أبدتا رغبتهما في عدم العودة إلى السعودية.

وقالت الشقيقتان، وتدعيان “دعاء” و”دلال”، في مقطع فيديو عبر حساب بـ “تويتر”، إنهما حالياً في تركيا، وإن والدهما استولى على جوازي سفرهما، وإنهما فرتا من عائلتهما التي كانت تعاملهما بقسوة، وتنوي تزويجهما من رجال أكبر منهما في السن، كما سبق أن تم تهديدهما بالاحتجاز.

Please help us raise awareness about the struggle of Dua and Dalal. Don’t let their story continue to be silenced by #KSA and #saudi disinformation accounts. #SaveDuaandDalal #SaudiSistersRescue#أنقذوا_دعاء_و_دلال pic.twitter.com/X872XPzqID

— Laura لورا 🧞‍♀️ (@yallayalaura) June 13, 2019