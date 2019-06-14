الدبور- مصري في الكويت تم القبض عليه في دولة الكويت و بحوزته المخدرات، طالب بالإفراج عنه بحجة إنه لا يتاجر بالمخدرات بل يستعملها إستعمال شخصي لأنه لا يستطيع القيام بواجبه إتجاه زوجته بدون أن يكون محشش و مكيف الدماغ.

وقد وجه مدير مرور حولي العقيد فاضل الفاضل بإحالة الوافد المصري الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في صبحان تمهيدا للتحقيق معه حول مصدر قطعة الحشيش التي وجدت بحوزته، فيما اكد الوافد المصري وهو في العقد الرابع من عمره ان قطعة الحشيش للاستخدام الشخصي، وأنه لا علاقة له بالاتجار في المواد المخدرة وأن الإدمان يلازمه منذ سنوات لدرجة انه لا يستطيع تأدية واجباته الزوجية دون الكيف.

وحول تفاصيل ضبط الوافد، قال مصدر امني ان دورية بقيادة نقيب في مرور حولي رصدت مركبة تعيق حركة السير، وقام النقيب بتشغيل الفلاشر والتقدم نحو قائد السيارة المعرقلة للسير حسبما تتطلبه القواعد القانونية وتبين ان قائدها وافد مصري يدعى (أ.ع.ح) من مواليد 1984 وبحالة غير طبيعية وإزاء حالة الوافد غير الطبيعية تم احتجازه داخل دورية المرور وإخضاع المركبة للتفتيش وعثر بداخلها على مواد يشتبه بانها مخدرة وورق لف.