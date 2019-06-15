الدبور – الكويت تم ضبط وافد مصري يمارس الجنس مع وافدة من الفلبين، وبعد القبض عليه متلبسا برر وقال متفقين و حنتجوز سيادتك، يعني عادي إتركني أكمل ما أنا فيه و إذهب لعملك هكذا برر للضابط الذي ضبطه متلبسا، وخلف المخفر الذي يعمل به.

«متفقين… وحنتجوز»، ظنها الجملة السحرية التي ستنقذه من العقوبة، بجريمة بفعل فاضح مع الفيلبينية في ساحة ترابية خلف أحد المخافر.

ولم يعترف المصريب أن ما قام به من عمل منافٍ للآداب، وسُجلت بحقه وشريكته قضية مواقعة بالرضا.

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الوافد الجريء لم يجد مكاناً مناسباً لممارسة فعله اللا أخلاقي، غير ساحة ملاصقة للمخفر، إلا أن حظه العاثر أوقعه في شر أعماله عندما قام شرطيان بجولة تفقدية في محيط المخفر، وأبصرا على متن سيارة تهتز ما لم يكن في الحسبان!

الشرطيان تمالكا نفسيهما وطلبا من الوافد الذي اتضح أنه من الجنسية المصرية ومرافقته التي تبيّن أنها فيلبينية ستر نفسيهما، لاقتيادهما إلى المخفر، إلا أن المصري بادرهما قائلاً: «احنا بنحب بعض ومتفقين على الجواز».

الأمنيان أصرا على اقتياد «العاشقين» إلى المخفر، بتهمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام، إلا أن تأكيد الطرفين على أنهما صديقان وما حصل بينهما كان بالقبول والرضا، وأنهما في طريقهما لتتويج علاقتهما بالزواج، جعل القضية المسجلة بحقهما تحمل مسمى (مواقعة بالرضا)، أحيلا بموجبها على التحقيق، حيث صدرت تعليمات من المحقق باحتجازهما على ذمة التحقيق، وإحالتهما إلى الطب الشرعي، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.