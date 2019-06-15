الدبور – رسالة بالفيديو قصير نشره ناشط من سلطنة عمان بعد سلسلة من الحملة الممنهجة و المقصودة ضد سلطنة عمان، وتحميلها فشل حلف دول الحصار حلف الشر في حربهم ضد اليمن، خصوصا بعد سلسلة من الصواريخ الحوثية التي أربكت السعودية، وخرجت تستجدي العالم حمايتها مع إنها تاسع أقوى دولة في العالم.

ونشر الناشط فيديو من مسلسل عربي ولكنها تحكي قصة موقف سلطنة عمان من الحرب على اليمن و على إيران، وحصار قطر، و الضغط على السلطنة لإجبارها إتخاذ موقف مؤيد مع السعودية و الإمارات بكل مراهقاتهم السياسية التي أدت إلى تدمير الوطن العربي أكثر مما هو مدمر وتقسيمه اكثر مما هو مقسم.

ويبدو في الفيديو القصير الذي لسعه الدبور فعلا رد قوي على كل الحملات التحريضية ضد السلطنة و قطر و الكويت، ودرس سياسي قوي بما تمثله سياسات السلطنة، الدبور ينصح الذباب السعودي و الإماراتي بمشاهدته لعل وعسى..

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