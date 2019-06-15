الدبور – ولي العهد السعودي سمو الأمير أبو منشار، وبعد سلسلة من التهديدات المتواصلة بسحق الحوثي و إيران خلال أيام بل ساعات، وبعد سلسة من الهشاتاقات الكثيرة عن قوة السعودية، إستجدى بن سلمان العالم التدخل لحماية تاسع أقوى دولة في العالم من صواريخ الحوثي.

وقال بن سلمان إن الهجمات التي شنتها إيران في الآونة الأخيرة تتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما، مشيرا إلى أن المملكة لا تريد حربا بالمنطقة لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها.

أتى ذلك في حوار صحفي ينشر الأحد في صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية، حسب ما نقلته الصحيفة ورئيس تحريرها غسان شربل، على ”تويتر“ مساء السبت.

وقال بن سلمان بعد تأكيده أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة ”لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية“.

وأضاف ولي العهد السعودي إن ”النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفا في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان“.

وأكد بن سلمان أن المملكة ماضية من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما، ولكنه عاد و أكد على دور المجتمع الدولي في حماية السعودية العظمى، لأن السعودية الأن ليس في مزاجها دخول حرب، وإلا دمرت إيران بساعات كما قال محلل سعودي على قناة سعودي ٢٤ من قبل.

إقرأ ايضا هنا: محلل عسكري سعودي : بصاروخ واحد سعودي نمحي طهران من الوجود!

وبشأن الملف السوداني، أكد ولي العهد السعودي ”يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات“.