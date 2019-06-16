الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي الكثير من الفيديوهات عن تأثير العاصفية المدارية فايو التي ضربت في بحر العرب، على شرق سلطنة عمان.

ونشرت الكثير من الفيديوهات عن وصول المياه إلى داخل المنازل مع صور كثيرة تبين الأضرار التي احقت بها، بينما نشر ناشط فيديو يوضح إرتفاع الأمواج في منطقة راس الحد.

وتشاهد في الفيديو كيف يحاول الشباب إنقاذ قواربهم الصغيرة بعدما وصلت المياه لها وهي على الشاطئ وبعيدة عن المياه.

بسبب العاصفه المداريه في بحر العرب .. شاهدو ارتفاع الامواج بمنطقة راس الحد شرق سلطنة عمان pic.twitter.com/OpyX9SANAC — خلك على وضعك مع الأيام تنعاف (@Ammar28467375) June 16, 2019

بينما نشر ناشط فيديو وصول المياه البحر إلى داخل البيوت نتيجة العاصفة المدارية فايو.

بينما قال الراصد الجوي المهتم بحالة الطقس ، بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “تراجع تصنيف الحالة المدارية #فايو من اعصار إلى عاصفة مدارية ، ايضاً نلاحظ تدفق السحب العالية لمناطق سلطنة عمان و الامارات و شرق السعودية تعمق الحالة المدارية لسلطنة عمان لا يتوقع تعمق العاصفة المدارية #فايو لشرق سلطنة عمان لسبب ضعف العوامل الجوية و عدم إيجابيتها”