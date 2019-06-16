الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي الكثير من الفيديوهات عن تأثير العاصفية المدارية التي ضربت في ، على شرق .

ونشرت الكثير من الفيديوهات عن وصول المياه إلى داخل المنازل مع صور كثيرة تبين الأضرار التي احقت بها، بينما نشر ناشط فيديو يوضح إرتفاع الأمواج في منطقة راس الحد.

وتشاهد في الفيديو كيف يحاول الشباب إنقاذ قواربهم الصغيرة بعدما وصلت المياه لها وهي على الشاطئ وبعيدة عن المياه.

بينما نشر ناشط فيديو وصول المياه البحر إلى داخل البيوت نتيجة العاصفة المدارية فايو.

بينما قال الراصد الجوي المهتم بحالة الطقس ، بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “تراجع تصنيف الحالة المدارية #فايو من اعصار إلى ، ايضاً نلاحظ تدفق السحب العالية لمناطق سلطنة عمان و الامارات و شرق السعودية تعمق الحالة المدارية لسلطنة عمان لا يتوقع تعمق العاصفة المدارية #فايو لشرق سلطنة عمان لسبب ضعف العوامل الجوية و عدم إيجابيتها”