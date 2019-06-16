الدبور – زادت الخلافات بين أكبر إماراتين في الإمارات المتحدة، بين مراهق أبو ظبي بن زايد و المتطلع للعالمية و الإقتصاد و الإزدهار بن راشد حاكم دبي، فسياسة بن زايد تحتلف تماما عن سياسة بن راشد، ولكن إستطاع شيطان العرب من ترويض دبي كل هذه الفترة خصوصا بعد إنقاذها من الإفلاس بعد أزمة العقارات التي ضربت العالم كله.

ولكن يبدو أن الكيل طفح مع بن راشد، ولا يجد أي داعي لموافقة بن زايد في كل مراهقاته، حتى لو دفع ثمنها لدبي، وهو يرة إنهيار إماراته وتراجع المستثمرين عنها وحتى السياح الذي كانوا يأتون من كل مكان من العالم، حتى أوروبا.

وبعد كل هذا تورط دبي بحرب مع اليمن لا طاقة له بها، خصوصا إن نفذت جماعة الحوثي تهديداتها وضربت صاروخ واحد فقط على دبي فستنهار ثاني يوم.

وكان أيضا المغرد الشهير مجتهد قد كشف عن تحركات كبيرة داخل الإمارات لعزل ولي عهد أبو ظبي بن زايد، نتيجة المقت الكبير من الكثير من المتنفذين و رجال الأعمال في الإمارات.

وعلق ناشط على تغريدة مجتهد أن التحركات هي حالة تمرد بدأت منذ فترة ضد ابن زايد من عدة إمارات غير راضية عنه، وأن بقية الإمارات إتفقت فيما بينها بضرورة عزله عن الحكم وإبعاده عن الصورة وحل جميع الخلافات مع الدول المجاورة و إنهاء حالة الحرب مع اليمن.

حيث قال الناشط محمد أبو هاشم ما نصه في تغريدة لسعها الدبور:

“ظهور بوادر خلافات بين حكام # الإمارات معلومات تأكد أن محمد بن راشد آل مكتوم والى جانبه ألاغلبية من حكام الإمارات يعدوا العده لمقارعة محمد بن زايد مسنودين بدعم دولي وباتت ساعة الصفر على وشك الانطلاق.”

وكانت قد قالت صحيفة “ألجيري باتريوتيك” الدولية الصادرة بالفرنسية والواسعة الانتشار، إن الإمارات المتحدة تشهد مؤخرا بداية للتصدع الذي من الممكن أن يؤدي لانفصال الإمارات كل على حدة.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها بعنوان: “بداية الثورة في دولة الإمارات العربية المتحدة: نحو الانفصال؟” عن مصادر مطلعة أن الانشقاق الأخير لعضو العائلة الحاكمة في الإمارات راشد بن حمد الشرقي، ابن حاكم الفجيرة كشف عن صراع شديد يسود داخل النظام الحاكم في الإمارات.

وهذا أيضا ما قاله الخبير العسكري المعروف اللواء أركان حرب العراقي المتقاعد عبدالكريم خلف، عن ما وصفه بـ خلاف عميق جدا بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد تصل نتائجه إلى أوضاع كارثية تنتهي بتدمير اتحاد الإمارات وحله.

“خلف” وفي تغريدة له أكد أن هذا الخلاف قد يصل للانفصال عن الاتحاد بسبب حرب اليمن، وهذا ما أكدته تقارير أمريكية كثيرة أضا نشرت خلال الأشهر الماضية ونشرها الدبور في وقته، عن خلافات عميقة بين الإماراتين قد تصل إلى إنفصال دبي عن أبو ظبي وهو الأمر الذي ممكن أن يرتكب شيطان العرب جريمة أكثر بشاعة من جريمة قتل خاشقجي حتى لا يحدث الإنفصال.

وقال خلف في تغريدته ما نصه: “خلاف عميق جدا بين حاكم دبي الشيخ محمدبن راشد وولي عهدابوظبي محمدبن زايد .وقديصل للانفصال عن الاتحاد بسبب حرب اليمن.اية خطوة تصعيدية من انصار الله اتجاه دبي ستنهي اتحاد الامارات وجوديا.وهذا الامر يدركه بن زايد وطموحاته ستدمر بطائرة مسيرة صغيره هي بحجم بن زايد.”

ورصد تقرير سابق لـ“إمارات ليكس” انشغال الإماراتيون هذه الأيام بما سيؤول إليه الخلاف المتصاعد بين بن زايد وبن راشد خصوصا على خلفية الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي تواجهه إمارة دبي.

وتبدو الصورة غامضة وشديدة القتامة والتشاؤم بالنسبة للمستقبل القريب للإماراتيين الذين تنتابهم الحيرة الشديدة من الخلافات المتزايدة بين حكامي أكبر إماراتيين في الدولة وكيف ستؤثر على تماسكها المهزوز أصلا.