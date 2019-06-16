الدبور – كتب نجل الداعية السعودي الدكتور سلمان العودة، المعتقل في سجون بن سلمان الدكتور عبد الله العودة رسالة الى والده في سجنه في يوم الأب العالمي.

وقال العودة في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“أبي..أسأل الله أن يفرّج عنك وعن بقية الرفاق من الإصلاحيين والعلماء والناشطين السلميين والمفكرين والصحفيين والاقتصاديين والناشطات والمهتمين من كل الفئات والمجموعات لأجل وطن حقيقي لايسثني أحداً ولأجل حقوق مواطنة لاتستبعد المواطنين! # اليوم_العالمي_للاب“

أبي..أسأل الله أن يفرّج عنك وعن بقية الرفاق من الإصلاحيين والعلماء والناشطين السلميين والمفكرين والصحفيين والاقتصاديين والناشطات والمهتمين من كل الفئات والمجموعات لأجل وطن حقيقي لايسثني أحداً ولأجل حقوق مواطنة لاتستبعد المواطنين!

#اليوم_العالمي_للاب pic.twitter.com/c3qzrP6PKh — د. عبدالله العودة (@aalodah) June 16, 2019

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و الداعية السعودي سلمان العودة معتقل في سجون بن سلمان بدون أي تهمة حيقية، وتم توجيه له مجموعة من التهم الباطلة و المتفرقة، وتهمته الوحيدة رفضه الوقوف مع سياسات ولي عهد السعودية بن سلمان، مع إنه بايعه على ولاية العهد، ولكنه أراد منه أن ينضم لجوقة المطبلين له في كل عمل يقوم به.

وتم إعتقاله بعد تغريدة نشرها عن حصار قطر، حيث قال اللهم أصلح ذات بينهم، الأمر الذي لم يرده الدب الداشر في ذلك الوقت.

وذكرت أنباء متفرقة أن السعودية تستعد لإعدام العودة ورفاقه، ولكن حتى اليوم لم يحدد ولم يصدر أي تصريح رسمي بالتأكيد أو النفي.