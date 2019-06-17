الدبور – القاتل هو نفسه من أصدر بيان يوضح فيه أسباب الوفاة، وقال إنها طبيعية ١٠٠ ٪.

هذا ما أصدره النائب العام المصري الذي رفض تقديم العلاج للرئيس المصري المنتخب مرات عديدة من قبل عندما إشتكى من سوء العلاج و ارعاية الصحية، وهو نفسه الذي أصدر بيان يوضح فيه أسباب الوفاة.

و أصدرت النيابة العامة المصرية مساء اليوم الاثنين، بيانا حول تفاصيل وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي سقط مغشيا عليه وفارق الحياة أثناء إحدى جلسات محاكمته.

وقال بيان النيابة المصرية إن مرسي سقط أرضا مغشيا عليه داخل القفص وتم نقله فورا إلى المستشفى،

وذكر البيان أن التقرير الطبي أشار إلى أنه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان الراحل محمد مرسي.

واضافت النيابة العامة أن التقرير الطبي المبدئي أشار إلى أن مرسي حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء، بالتوقيت المحلي.