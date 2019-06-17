الدبور – الوسط الفني في مصر إلتزم الصمت ولم ينطق أحد منهم بعد إنتشار خبر وفاة أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي أثناء محاكمته، ولم يجرأ أحد على كتابة أي كلمة نعي سوى ٣ فنانين فقط.

حتى من سارعوا إلى لقاء مرسي فترة حكمه القصيرة وكتبوا قصائد المدح بشخصيته، ومنهم عادل إمام ومحمد صبحي وغيرهم.

ووسط الصمت التام من قبل الفنانين، نعت الممثلة “شريهان” مرسي، مغردة: “إِنَّا للهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي”.

فيما غرد الفنان المعارض عمرو واكد: “البقاء لله، وتعازينا للأهل والأسرة. الله يرحمه ويعوضه بعدله”.

وقال الفنان نبيل الحلفاوي: “الدوام لله.. محمد مرسي ينتقل إلى حيث العدل المطلق. إنا لله وإنا إليه راجعون”.وفي وقت سابق الاثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق مرسي في أثناء جلسة محاكمته.