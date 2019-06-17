الدبور – جريمة جنسية مروعة وقعت في الكويت، حيث خطف مواطن كويتي في منطقة السالمية في دولة الكويت، فتاة سورية قاصر عمرها ١٦ عاما، وهتك عرضها، وأقامت معه عدة أيام قبل العثور عليها من قبل قوات الشرطة الكويتية.

و احتجز رجال الأمن المواطن الكويتي و الفتاة السورية القاصر التي أصلا مسجل بحقها قضية تغيّب عن المنزل من قبل والدها، بعدما ضبطا معاً داخل شقة في السالمية.

واستناداً إلى مصدر أمني فإن وافدا سورياً قصد الجهات الأمنية، وطالب بتسجيل قضية تغيّب بحق ابنته البالغة من العمر 16 عاماً، وزود رجال الأمن ببياناتها وصورة لها، وتمت إحالتها إلى المباحث الذين باشروا عمليات الرصد والتحري حتى اهتدوا إلى مكان المتغيبة في منطقة السالمية، فتحركت قوة أمنية إلى المكان بعد استخراج إذن من النيابة العامة.

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و الغريب في الموضوع ما ذكرخ المصدر الأمني أنه تم ضبط المتغيبة، وإحالتها إلى التحقيق، لتعترف بأنها كانت تقضي فترة تغيبها برضاها برفقة مواطن على علاقة به، أدلت ببياناته، وأُلقي القبض عليه، وسجل والدها بحقه قضية خطف وهتك عرض قاصر.

وأضاف المصدر أن «الأمنيين احتجزوا المواطن والسورية على ذمة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية».

ووفقا للقانون سيعاقي الكويتي على واقعة هتك العرض و الزنا حتى لو كان برضاها، لأنها قاصر وهو فوق السن القانوني، وحسب ما أفاد رجل قانون أن الفتاة أيضا قد تتعرض للعقاب.