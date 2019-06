الدبور – ملكة الأردن السابقة نور الحسين، نعت الرئيس المصري محمد مرسي، الذي توفي اليوم أثناء محاكمته التي تجريها سلطات الانقلاب منذ نحو 6 أعوام.

وقالت الملكة نور في تغريدة على حسابها بموقع تويتر لسعها الدبور : “فليرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد، المنتخب لمصر”.

RIP first and only democratically elected President of #Egypt #Morsi https://t.co/Gv7XNcyHy7

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) June 17, 2019