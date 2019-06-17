الدبور – ملكة السابقة نور الحسين، نعت الرئيس المصري محمد مرسي، الذي توفي اليوم أثناء محاكمته التي تجريها سلطات الانقلاب منذ نحو 6 أعوام.

وقالت الملكة نور في تغريدة على حسابها بموقع تويتر لسعها الدبور : “فليرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد، المنتخب لمصر”.

وتفاعل الكثير من متابعي الملكة نور مع التغريدة وعلقوا بالرحمة على الرئيس مرسي و الدعاء له.

يذكر أن أمير قطر و الرئيس التركي فقط من نعوا وتحدثوا عن موت الرئيس المصري المغدور من بين الرؤساء العرب، والتزم الباقي الصمت، ولم يعلق أي رئيس على موته، مراعاة لمشاعر ولي عهد أبو ظبي و ولي عهد السعودية.