الدبور – ملكة الأردن السابقة نور الحسين، نعت الرئيس المصري محمد مرسي، الذي توفي اليوم أثناء محاكمته التي تجريها سلطات الانقلاب منذ نحو 6 أعوام.

وقالت الملكة نور في تغريدة على حسابها بموقع تويتر لسعها الدبور : “فليرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد، المنتخب لمصر”.

RIP first and only democratically elected President of #Egypt #Morsi https://t.co/Gv7XNcyHy7 — Noor Al Hussein (@QueenNoor) June 17, 2019

وتفاعل الكثير من متابعي الملكة نور مع التغريدة وعلقوا بالرحمة على الرئيس مرسي و الدعاء له.

يذكر أن أمير قطر و الرئيس التركي فقط من نعوا وتحدثوا عن موت الرئيس المصري المغدور محمد مرسي من بين الرؤساء العرب، والتزم الباقي الصمت، ولم يعلق أي رئيس على موته، مراعاة لمشاعر ولي عهد أبو ظبي و ولي عهد السعودية.