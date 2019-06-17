محمد مرسي أول و آخر رئيس منتخب في مصر

الدبور – نعت سلطنة عمان بطريقتها إغتيال الرئيس المصري المغدور محمد مرسي، وبعيدا عن الرسميات و البيانات، حيث نعت الشعوب العربية بشكل عام، وبعيدا عن حكوماتها، أول و آخر رئيس منتخب في مصر منذ تحولها إلى جمهورية على يد أول رئيس جمهوري لها محمد نجيب.

وقد قام نشطاء في السلطنة برسم صورة الرئيس محمد مرسي على أحد الجدران بشكل فني، وكتبوا عليها رحمك الله .

و علق ناشر الصورة عليها بقوله:

صورة رسمت للرئيس الراحل محمد مرسي على احد جدران منطقة حرمول في سلطنة عمان

ولم يتأكد الدبور من موقع الصورة ولسعها من موقع تويتر ومن صفحة ناشط قال إنها في سلطنة عمان.

ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطنة عن وفاة مرسي، بل غاب حتى عن تغطية الإعلام في السلطنة.

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وصدم موت الرئيس مرسي الشعوب العربية كافة، و أقيمت جنازات في معظم الدول العربية، وأقيمت صلاة الغائب عن روحه في المسجد الأقصى وحتى مساجد أمريكا، بعد أن رفضت السلطات المصرية حتى تنفيذ آخر وصيه له وهي أن يدفن في مقابر العائلة، ورفضت أي مظاهر لجنازته وتم دفنه بصمت بحضور محاميه و نجليه و أثنين من إخوانه فقط فجر الثلاثاء.