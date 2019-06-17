الدبور – في أول تصريح له قال ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد في تغريدة لسعها الدبور من حسابه الذي يغرد منه ما يجول بخاطره بعيدا عن الرسميات، وهو الحساب الذي يرسل بواسطته رسائله و أوامره.

قال شيطان العرب إنه لا يريد أن يرى الرئيس المصري المغدور محمد مرسي الذي قتله السيسي في سجنه، لا يرده أن يدفن في مصر لا،ه خائن لمصر كما وصفه لأنه الرئيس الوحيد الذي إنتخبه الشعب.

وقال بن زايد في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:

“اتمنى ان لا يتم دفن مرسي في مصر العروبة لانه خاين لـ تراب مصر ارسلوه لـ قطر او تركيا لا يستوي تراب مصر الغالي مع تراب قطر وتركيا الخيانه …”

https://twitter.com/uae_3G/status/1140744180572012550

ورد عليه الكثير من النشطاء، حيث قال أحدهم: “مرسى حزن عليه كل العالم الاسلامى و سيصلون عليه صلاة الغائب اما انتم عندما تهلكون فستقام الافراح فى كل العالم الاسلامى و سيصلى الناس لله شكرا على هلاككم فرق بين السماء والارض”

ونشر بن زايد عدة تغريدات على حساب المزروعي يشمت بها بإغتيال الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، ووصفه بأوصاف قذرة لا تخرج جتى من أولاد الشوارع، ةقال في تغريدة ثانية: “كان بيحب الويسكي واللحمه دنيا ملهاش امان”

ومن المعروف أن ولي عهد أبو ظبي هو من يغرد من حساب حمد المزروعي الذي تبرأت منه عائلته لقذارة لسانه، ويعد المزروعي من أقرب المقربين لشيطان العرب، ويستخدم حسابه للتغريد بما يجول في خاطره بأمور بعيدة عن الرسميات.

وقد أثبت الدبور من عدة مصادر ونشر تقارير مختلفة من عدة جهات عربية و غربية أن المزروعي هو نفسه بن زايد.

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