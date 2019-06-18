الدبور – بعد إنتهاء الضجة التي أحاطت بملهى جدة الحلال عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وبعد صدور فتاوي بأنه حلال حيث لا تباع فيه الخمور، وبعد تأجيل إفتتاحه رسميا.

أعلن ملهى “وايت دبي” العالمي، الثلاثاء، عن افتتاح فرعه في مدينة جدة السعودية، رغم الجدل الواسع الذي رافق موعد افتتاحه السابق الأسبوع الماضي وتسبب بتأجيله.

وقالت إدارة ملهى “وايت دبي” إن فرعها الجديد والأول في السعودية، سيفتتح أبوابه من الأربعاء المقبل وحتى السبت من كل أسبوع.

وحددت إدارة الملهى في مدينة جدة مواعيد العمل بين الساعة التاسعة ليلًا والثانية صباحًا، بعد أن كانت مواعيد العمل السابقة التي تم الإعلان عنها بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا.

وقال الملهى إنه يقدم خدمة العشاء وتدخين الشيشة لزبائنه، إذ لا تسمح القوانين المحلية ببيع أو تناول الخمور.

ولم يحدد “وايت جدة” إن كان سيقدم فقرات الملاهي الليلية المعروفة، كالرقص والموسيقى الصاخبة، والتي كانت السبب الرئيسي للاعتراضات على النادي الليلي بعد انتشار مقاطع فيديو لشبان وفتيات يرقصون داخله قبيل الافتتاح الرسمي، الأربعاء الماضي.

وأنهت هيئة الترفيه السعودية، الأسبوع الماضي، الجدل الواسع حول “وايت جدة”، وقالت إنها فتحت تحقيقًا فوريًا في الفيديوهات المتداولة للنادي الليلي؛ كونها مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة الحكومية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الفعالية “كانت بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفة الجسيمة وغير المقبولة”.

ولم تعلق إدارة ملاهي “وايت” على بيان الهيئة، قبل أن تعلن الثلاثاء موعد افتتاح فرعها في السعودية، الأربعاء.

وكانت الإعلانات المتداولة عن “وايت جدة” قد تضمنت أنه لن يسمح في النادي الليلي بتقديم الخمور المحظورة في عموم البلاد، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” ولاية العهد، والرؤية المستقبلية للمملكة، أكد مراقبون أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية، وانتهاج “الانفتاح”، خاصة بعدما شوهدت وقائع عدة في السعودية بالآونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والحفلات، والكثير من العادات الجديدة على المجتمع السعودي المحافظ.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.