الدبور – الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس نشرت تغريدة تتحدث فيها عن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ردا على تغريدة شمتت فيها بإغتيال الرئيس المصري محمد مرسي.

وقالت أن فجر السعيد فجرت.

وكانت الكويتية فجر السعيد قالت في تغريتها التي لسعها الدبور ما نصه: “نسيت اعزي # الجزيره من صمن المصابين الجلل اللي عزيتهم في وفاة # مرسي يله رسالتك هذي عطتني فرصه اعزيكم .. البقا براسكم مرسي السابق وانتم اللاحقون ولادايم الا وجهه”

لترد عليها الإعلامية غادة عويس من ضمن الكثير ممن إنتقدوها لأنها فجرت وتجردت من إنسانيتها، وقالت عويس في ردها ما نصه:

“وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ… السعيد” وهو حديث عن النبي علسه الصلاة والسلام، يصف به المنافق.

وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ… السعيد https://t.co/IRRnOjnRDv — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 18, 2019

و نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جزء من حلقة برنامجها اليومي أمس، خصصته للشماتة بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والسخرية منه ومن المتضامنين معه، ما عرضها لهجوم عنيف من قبل النشطاء.

“السعيد” بتشفي وحقد منقطع النظير وفي مشهد تفوقت فيه على الإعلامي المصري البذيء أحمد موسى، ظهرت في برنامجها وقد أحضرت صورتين على مكتبها أحدهما لسيد قطب عضو مكتب الإرشاد السابق والثانية لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وأخذت في السخرية من وفاة مرسي والاستهزاء به.

ونشرت فجر السعيد المقطع على صفحتها بتويتر وعلقت ساخرة:”غداً سأضع صورة مرسي بجانب زملائه حسن البنا وسيد قطب في السطل، ثلاث ايام حزناً على #مرسي”

وتسبب أسلوب الإعلامية الكويتية الذي وصفه ناشطون بـ”الخسيس” في موجة هجوم عنيفة ضدها.

وهاجمها أحد النشطاء ببيت شعر شهير يقول:”قوم اذا مس الحذاء وجوههم شكى الحذاء بأي ذنب اهنتني”