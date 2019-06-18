الدبور – صحفي من واشنطن كشف عن القاتل الحقيقي للرئيس المغدور محمد مرسي، الذي توفى يوم الأثنين خلال نقله بسيارة الإسعاف بعد إصابته بالإغماء نتيجة مرض السكر، الذي أهمل علاجه بالأساس، ولكنه لم يكن السبب الحقيقي وراء وفاته.

وقال الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي من واشنطن أن القاتل الحقيقي للمغدور محمد مرسي هو شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي بن زايد نفسه.

وقال في تغريدته التي لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر ما نصه:

“قاتل الرئيس # محمد_مرسي الحقيقي هو # محمد_بن_زايد رأس الشيطان الذي لعب دورا كبيرا في تدبير وتنفيذ الإنقلاب العسكري. وما # السيسي إلا أداة الثورات المضادة المتمثلة بأمراء النفط في أبوظبي والرياض. في تلك العاصمتين تذبح أمتنا من الوريد إلى الوريد ويسجن أشرافها ويقتلون ويعدمون”

قاتل الرئيس #محمد_مرسي الحقيقي هو #محمد_بن_زايد رأس الشيطان الذي لعب دورا كبيرا في تدبير وتنفيذ الإنقلاب العسكري. وما #السيسي إلا أداة الثورات المضادة المتمثلة بأمراء النفط في أبوظبي والرياض. في تلك العاصمتين تذبح أمتنا من الوريد إلى الوريد ويسجن أشرافها ويقتلون ويعدمون pic.twitter.com/w94W9UFpjs — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) June 18, 2019

وقال في تغريدة ثانية أن أبناء زايد أينما حلوا حل الخراب و القتل و الدمار معهم، وأضاف ما نصه: “أبناء زايد هم القتلة الحقيقيون هم شر كل بلاء حل على أمتنا هم من يجهض أحلام الشعوب بالتحرر من الطغيان والفساد. هم من يدمرون اليمن ويحتلونه وهم من يدعمون الجنرال حفتر ومسؤولون عن كل دم ليبي. هم من مسخوا مكانة السعودية ووراء سجن كل عالم من علمائها. أنهم أصل البلاء.”

أبناء زايد هم القتلة الحقيقيون هم شر كل بلاء حل على أمتنا هم من يجهض أحلام الشعوب بالتحرر من الطغيان والفساد. هم من يدمرون اليمن ويحتلونه وهم من يدعمون الجنرال حفتر ومسؤولون عن كل دم ليبي. هم من مسخوا مكانة السعودية ووراء سجن كل عالم من علمائها. أنهم أصل البلاء.#الإمارات #مرسي pic.twitter.com/FtTBtlbNs2 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) June 19, 2019

وكان قد ذكر ضابط أمن أن الرئيس مرسي لم يمت حقيقة في المحكمة، بل تم قتله في سيارة الإسعاف عن طريق حقنه بإبره، وقالت عدة مصادر أن الرئسي تم قتله ببطء عن طريق السم الخفيف.

ورفضت السلطات المصرية تسليم جثته لأهله ورفضت تحليل جثته أو حتى الإطلاع عليها وفحصها من قبل أي طرف، وسارعت لدفنه وسط الظلام بحضور فقط محامية و نجله و٢ من أشقائه.