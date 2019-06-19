الدبور – أمريكية ذهبت إلى الكويت لتقيم فيها ما يقارب ال ٧ سنوات، وبعد تعرفها على الإسلام ودراسته و الإقتناع به، أعلنت إسلامها ليتوفاها الله بعد ٩ أيام من إعلان إسلامها فقط.

فتسعة أيام فقط فصلت بين إسلام ساراند سيمونا بوست، ولقائها ربها الذي شهدت له بالوحدانية، لتلقاه على ملة التوحيد.

فقد شاء الله لتلك الأميركية التي تقيم في الكويت منذ 7 سنوات، وتعاني من مرض السرطان، أن تكون خاتمتها حسنة، فهداها لإعلان إسلامها، قبل أن تسلم روحها له مستسلمة لقضائها وقدرها.

فقد شيعت في مقبرة الصليبخات عصرأمس، المغفور لها بإذن الله تعالى ساراند سيمونا بوست، المهتدية للإسلام قبل 9 أيام، جراء تدهور صحتها لإصابتها بمرض السرطان، وهي أميركية الجنسية، ومتزوجة من جون لوريس الذي سبقها للإسلام بفترة وجيزة.

وأوضحت شهادة لجنة التعريف بالإسلام أن الفقيدة من مواليد 1959، وتحمل الجنسية الأميركية وتقيم مع زوجها في الكويت منذ 7 سنوات في منطقة المهبولة، وتعمل في قاعدة عريفجان مع الجيش الأميركي، وقد اهتدت إلى الإسلام وحصلت على الشهادة في 10 /‏‏‏6 /‏‏‏2019، ولكن مرض السرطان لم يسعفها للتمتع بروحانية الدين الإسلامي، وانتقلت إلى جوار ربها بعد 9 أيام فقط من هدايتها، حيث شيعتها مجموعة من المسلمين بالرغم من عدم وجود أقارب لها في الكويت سوى زوجها.

زوجها الذي يدعى جون أكد أنه وزوجته رغبا في دخول الإسلام منذ 2012، ولكن ظروف العمل أخرت إعلان إسلامهما، حتى شاء الله لهما الهداية، فسبق زوجته بإعلان إسلامه في فبراير الماضي، ولحقت به زوجته يوم 10 من الشهر الجاري.

وتقدم جون بالشكر لأهل الكويت الذين شاركوا في تشييع زوجته إلى مثواها الأخير في مقبرة الصليبخات عصر أمس، وقدموا له واجب العزاء، وخص بالشكر القائمين على لجنة التعريف بالإسلام الذين لم يفارقوه وكانوا على تواصل معه، منذ أن أعلنا إسلامهما حيث عملوا على تثقيفهما بالدين الجديد، وعندما ساءت حالة زوجته وقفوا معه، حتى نهاية مراسم التشييع وتقبل العزاء.