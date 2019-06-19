الدبور – حليمة بولند الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، تعرضت لحادث مخيف وهي تصور بنفسها كعادتها بطريقة مستفزة بلباس مستفز، خلال رحلة قامت بها إلى قصر الملوك بمدينة فرساي في فرنسا.

ونشرت حليمة عبر حسابها في ”سناب شات“، مقطع فيديو يظهر لحظة سير الحصان وهي على ظهره، قبل أن تفقد السيطرة عليه وتبدأ بالاهتزاز والصراخ، لتأكد في تعليقها على الفيديو أنها سقطت بالفعل.

ومع انتهاء رحلتها، أكدت حليمة بولند، أنها سقطت بالفعل من فوق الحصان، حيثُ قالت: ”وآخر شيء طحت من الحصان، قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال“.

ودائمًا ما تحرص حليمة بولند على مشاركة جمهورها ومتابعيها تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها للعديد من الدول، ولم يكن هذا أول حادث تتعرض له الإعلامية الكويتية، إذ تعرضت مؤخرًا سيارتها لحادث أثناء تواجدها في قرطبة.