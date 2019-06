الدبور – دعت النائبة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلهان عمر، إلى إجراء تحقيق في ملابسات وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وأعادت عمر تغريدة نشرتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، تعلق فيها “على معاملة الرئيس المصري السابق محمد مرسي ووفاته في الاحتجاز”.

وقال عمر: “لا شيء من هذا منطقي! يجب أن ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات وفاة الرئيس مرسي، ودفنه المتسارع، وظروف احتجازه”.

وقالت المفوضية: “لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانيّة وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته خلال فترة احتجازه مدّة ست سنوات. ويبدو أنه احتُجِز في الحبس الانفراديّ لفترات طويلة؛ لذلك يجب أن يغطّي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات للسيد مرسي؛ بهدف النظر في ما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته.

وقالت المنظمة إنّه من الضروريّ إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. ويجب أن تجري التحقيقَ سلطةٌ قضائيّة أو سلطةٌ مختصّة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تُفَوّض بإجراء تحقيقات فوريّة ونزيهة وفعّالة في ظروف وفاته”.

