الدبور – قال إعلامي من واشنطن العاصمة الأمريكية موجها كلامه إلى ما أسماهم أغبياء الإمارات و السعودية، حيث طلب منهم سببا واحدا فقط يجعل الرئيس الأمريكي ترامب يدخل في حرب مع إيران.

جاء السؤال بتغريدة نشرها على صفحته على موقع الفيس، بعد إنتشار خبر نية ترامب توجيه ضربات محددة لأهداف في إيران ردا على إسقاط طائرة التجسس الأمريكية.

وبعد تهليل الإعلام السعودي و الإماراتي و الذباب لقرب هذه الضربة التي ستفش غليلهم وترد إعتبارهم خصوصا بعد الضربات الموجعة التي وجهها الحوثي لهم.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في خبر عاجل: أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجىء.

وقال الإعلامي نظام المهداوي ما نصه:

“سقوط ملالي طهران يعني: وقف الحلب الأمريكي وبيع الأسلحة بالمليارات لدول الخليج. وقف دفع ثمن الحماية كما يطالب الرئيس الأمريكي. احراج الأنظمة التي ترتمي بحضن إسرائيل باعتبار أن #إيران هي الخطر. تفتت المجتمع الإسرائيلي المتناقض عرقيا وقوميا والذي يوحده وجود عدو خارجي. احتمالية خسارته للإنتخابات الرئاسية ستكبر وتعتمد على نتائج الحرب وهو الذي وعد ناخبيه بعدم شن حروب خارجية. فلماذا يحاربها تاجر العقارات ورجل الأعمال والصفقات والذي لا يجيد سوى حساب الربح والخسارة يا أغبياء #الإمارات و #السعودية؟”