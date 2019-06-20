الدبور – قامت إمرأة لبنانية زوجة لكويتي برمي نفسها من العمارة التي تسكنها حسب ما أفاد زوجها، حيث اقل إنها سقطت من الدور ال ١٨ من البناية.

و لقيت الوافدة اللبنانية المقيمة في الكويت مصرعها، عقب سقوطها من الدور الـ 18 في أحد الأبنية بمنطقة السالمية.

وقال مصدر أمني: إن التحريات الأولية تشير إلى أن سقوط الوافدة من أحد الأدوار العلوية هو انتحار، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكان رجال الأمن انتقلوا إلى موقع الحادث عقب ورود بلاغ بذلك، وتبين لدى وصولهم أن المرأة وافدة من الجنسية اللبنانية من مواليد 1985 وفارقت الحياة إثر سقوطها من البناية.

وذكر زوجها وهو مواطن كويتي أن زوجته سقطت من الدور الـ18، وتم التحفظ عليه وإخطار النيابة وإبلاغ الأدلة الجنائية والطب الشرعي لرفع الجثة، وتسجيل جناية.