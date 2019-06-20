الدبور – سلاح الجو السلطاني في سلطنة عمان، لا يقتصر مهمته على الدفاع عن السلطنة فقط، بل تمتد لخدمة المواطنين و المقيمين على أرضه وقت الحاجة.

فقد نفذت إحدى الطائرات التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني عملية إخلاء طبي لطفل عُماني يعاني من ظروف صحية تم نقله من مستشفى خصـب بمحافظة مسندم إلى مستشفى خولة بمحافظة مسقط لتلقي العلاج اللازم.

ويبدو ان حالته لا تسمح بتنقله عبر سيارات الإسعاف فتم تدخل سلاح الجو السلطاني لنقله، بخلاف أغلب الدول في العالم حيث لا يتدخل سلاح الجو ولا يقدم مثل تلك الخدمات، ولربما تصدأ الطائرات في مخازنها ولا تستخدم في خدمة شعوبها، ولكن الامر مختلف في السلطنة حيث هذه لم تكن المرة الأولى، وتم الإستعانة بسلاح الجو في عدة حالات إنقاذ خصوصا وقت الأعاصير و الأمطار.

و يأتي ذلك في إطار الخدمات الإنسانية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.