الدبور – شاعر من سلطنة عمان كتب قصيدة أسماها بكاء الرجال، بعدما تأثر من بكاء الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي على إغتيال الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي بعد سقوطه خلال محاكمته والتأخر بإسعافه كما تقول بعض المصادر بينما قالت أخرى إنه تم حقنه بإبره في سيارة الإسعاف.

الشاعر العماني أحمد بن هلال العبري كتب قصيدته وعلق عليها:

“أبيات كتبتها حين شاهدت بكاء المنصف المرزوقي على المرحوم د. محمد مرسي، وهي دون المقام:”

تبكيك فينا أنجمٌ وجبالُ

فبموتِك القاسي بنا زلزالُ

//

يا مرسيَ المجدِ الذي خلدّته/

صبرا غداةَ تكالبتْ أهوالُ

//

وكأن مدةَ سجنِه كي يرتقي/

درجا به قربٌ له و وصال

//

يخلو بمصحفِه فيقرأُ أحرفا/

ترقى به، فتحققتْ آمال

//

أنت الشهيدُ بظلمهم وببغيهم/

بل شاهدٌ والسجنُ والأغلال

//

أنت الرئيسُ، ومن تولّى كِبرَهم

سينالُه مما جنى أمثال

//

أنت النقيُ، وكل ثوبٍ فيهم/

دنسٌ ، وهم في ثوبهم أسمالُ

//

أنت المُخلّد في قلوبِ أحبةٍ/

هم بعد (ليثِ) نضالِهم أشبال

//

لن تنطفي – لو متَّ – فيهم شمعةٌ

فبمدِّ يُمناكم لها إشعال

//

فتنيرَ كل جهاتِها في صحوةٍ/

تعلو بمصرِكَ قبةٌ وهلال